中原黃偉基：視乎疫情 最快下月中復蘇

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示， 12月各核心區商舖空置情況相對平穩，未見顯著升跌，該月港島以灣仔區表現較突出，12月該區舖位空置率為14.17%，比11月減少0.21個百分點。中環及銅鑼灣區舖位空置表現未有大變化，中環區12月商舖空置率錄得約14.26%，按月減少0.03個百分點；銅鑼灣最新空置率則為4.95%，對比11月份維持不變。

九龍區方面，旺角相對尖沙嘴表現好，12月份旺角區舖位空置率錄得約9%，比11月回落0.09個百分點；尖沙嘴區最新空置率就錄得約10.25%，按月上升0.19個百分點。黃氏分析，踏入11月至1月向來是傳統商舖租賃旺季，去年第四季商戶租舖信心明顯增強，原本預期旺勢會延續下去，惟踏入1月初，本港爆發第五波疫情，政府旋即於1月7日實施收緊防疫措施，相信短期會影響租客信心，料會暫緩租舖計劃，預計在疫情再起的陰霾下，1月份商舖租賃成交及各區空置率難有改善，加上2月初農曆年假，預料最快要到2月中旬，視乎疫情發展，市況才有機會復蘇。

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