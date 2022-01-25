項目坐落於倫敦Zone1，位於河岸街 (Strand)與亞當街 (AdamStreet) 交界，樓高7層，總樓面面積約5.4萬方呎，包括約3.41萬方呎甲級寫字樓及約1.53萬方呎零售及餐飲商舖，現時出租率達87%，每年租金回報約4.5厘。 集團2年間購入4個倫敦西區商業項目，總投資額接近3.8億英鎊(逾40億港元)，總出租率達93%，每年為集團帶來接近1,860萬英鎊(近2億港元)的租金收入。

建灝地產集團首席行政總裁羅建一表示，集團一直看好英國倫敦商業項目的前景，並有意擴大於英國的物業投資組合作長線投資用途。是次收購15 Adam Street地理位置優越，且提供長線高回報的穩定收入，集團未來將繼續積極研究投資及發展不同類型之商業項目，並會積極增加土地儲備。