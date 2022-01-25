據希慎公布，貸款分兩部份，第一部份79.11億元定期貸款，為該土地已付地價的最高40%或地皮公開市值的最高40% 進行再融資，於融資協議日期起三個月內作一次性提取，第二部份涉50.4億元，為該項目建築成本 及相關專業費用的最高80%進行融資或再融資，於融資協議日期起至相關最終到期日前一個月內分多次提取。今次有份參與之銀行，包括中銀(香港)、中國建行、星展(香港) 、滙豐、恒生及中國工商銀行(亞洲)，當中滙豐提供26億元貸款、恒生提供18.51億元貸款。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，透過這次重大的綠色貸款，希慎在可持續金融的發展達到另一里程碑，對於即將展開的加路連山道項目，希慎亦鼓勵租戶在室內設計和經營運作上達致高度的可持續發展標準，令項目成為集團與客戶簽訂綠色租約的完美契機。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興則指，這是華懋集團第三筆綠色融資，集團與希慎有著共同信念，以取得最高綠色建築標準為目標，相信加路連山道項目可成為領導市場的可持續發展項目。

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