他補充，MONACO MARINE 以2房單位為主，另有3成3房戶、2成1房戶，當中3房單位大多享海景。他指，MONACO ONE平均成交呎價約2.51萬元，料MONACO MARINE首批價錢較1期有約一成加幅。

另外，同系藍田KOKO HILLS部署本周六（29日）開售新一批97伙，當中包括15伙招標。至於另82伙以價單發售的單位，實用面積由366至770方呎，涵蓋開放式至4房，折實實呎19,674至25,634元，預計可套現10.1億元。而將軍澳MONTEREY亦將招標2伙特色單位。

黃光耀指，近期疫情反覆，但新盤承接力仍在，估計今年整體樓價可升約8至10%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新一波疫情來襲，樓市仍不乏承接力，隨着多個新盤部署登場，勢引發市場購買力，倘若疫情盡快受控，相信樓市「小陽春」有望於農曆新年後出現。

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