畢架．金峰最快年初二開現樓預約參觀 擬先推分層招標
文章日期：2022年1月26日 16:44
發展商陸續公布虎年推盤計劃，遠展（0035）地產總裁方文昌表示，集團旗下大埔公路沙田嶺段現樓豪宅畢架．金峰，部署農曆新年後以招標形式推出，初步涉及約10至14個單位，集中於項目第1座的分層位；實用面積介乎1,019至1,337方呎、涵蓋3房1套及3房2套間隔。
至於畢架．金峰的洋房，將於稍後時間推出，價錢參考九龍塘及九肚山一帶同類中低密度物業，並考慮提供先住後付等付款方法。對今年樓市走勢，方文昌預期，整體樓價可升約5%至10%。
此外，發展商委託中原地產為項目獨家代理；中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑補充，畢架．金峰最快安排於年初二（2月2日），開放現樓示範單位予公眾預約參觀。陳指出，本港正值第五波疫情，市場再度轉趨觀望，但對住宅的剛性需求持續，今年港人繼續留港度歲及消費，相信能帶動睇樓及交投氣氛，料新春後本港樓市將迎來小陽春，樓價料於第1季回升2%至3%。
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