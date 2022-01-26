至於畢架．金峰的洋房，將於稍後時間推出，價錢參考九龍塘及九肚山一帶同類中低密度物業，並考慮提供先住後付等付款方法。對今年樓市走勢，方文昌預期，整體樓價可升約5%至10%。

此外，發展商委託中原地產為項目獨家代理；中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑補充，畢架．金峰最快安排於年初二（2月2日），開放現樓示範單位予公眾預約參觀。陳指出，本港正值第五波疫情，市場再度轉趨觀望，但對住宅的剛性需求持續，今年港人繼續留港度歲及消費，相信能帶動睇樓及交投氣氛，料新春後本港樓市將迎來小陽春，樓價料於第1季回升2%至3%。

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