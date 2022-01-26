對於消費者委員會去年提出立法建議，廖玉玲表示，監管局正與政府及地產代理業界作出討論及研究，但暫時未有確實時間表。與此同時，局方會繼續教育消費者購買境外物業可能存在的投資風險，並再三提醒買家在作出任何購買決定前，必須細心考慮清楚。

另外，局方去年共開立331宗投訴個案，比2020年多4宗或1.2%，當中以「發出違規廣告」一類佔121宗或，較前一年增加53%，大部份屬網上廣告，以及涉提供不準確資料、或發出廣告前未獲業主書面同意等。局方去年對426名持牌人或前持牌人採取了懲罰，按年大增近一倍，包括撤銷了34個牌照及暫時吊銷16個牌照。

廖續指，局方去年共巡查一手樓盤銷售點1,438次，按年增加1.6倍；地產代理商舖931次，並就有關反洗黑錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,181次抽查。在上述所有巡查及抽查期間，局方發現163宗違規個案，大部份涉違規廣告。另在2020年新冠疫情高峰期，多場代理考試取消，去年該局大量增加資格考試名額，因此令個人牌照數字出現歷史新高，截至2021年底，全港共有42,062名持牌代理。