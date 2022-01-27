另美聯物業指出，截至1月25日的農曆年廿三，即將完結的辛丑牛年一二手住宅交投齊升，二手宗數更創9個農曆年新高，合共錄得56,732宗。

上述數字反映，雖然今年樓巿成交不俗，但樓價一度創新高卻未能持續破頂，或反映業主對後巿未必太過樂觀，而買家的追價意欲也不強。而虎年將至，還是看美國是否大手和急速加息，以及疫情能否早日消散令中港能夠早日通關，才可令樓巿出現價量齊升的局面。

另外，如要在虎年入巿買樓，由於美國已進入加息周期，如要做按揭一定要先計算好供款的壓力測試，又或可考慮採用定息按揭以避開加息的風險。

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陸振球

明報投資及地產版主編