【陸振球專欄】虎年買樓宜做好壓力測試
文章日期：2022年1月27日 17:28
差餉物業估價署今日公布的最新數據顯示，2021年12月份私人住宅售價指數報392.5點，較11月份的393.6點再跌0.28%，連跌3個月，自9月份的歷史高位及按季回落1.41%；而2021年全年，樓價仍累積升3.32%，為自2009年起連續13年錄得升幅，而13年累計升幅更達2.75倍。
另美聯物業指出，截至1月25日的農曆年廿三，即將完結的辛丑牛年一二手住宅交投齊升，二手宗數更創9個農曆年新高，合共錄得56,732宗。
上述數字反映，雖然今年樓巿成交不俗，但樓價一度創新高卻未能持續破頂，或反映業主對後巿未必太過樂觀，而買家的追價意欲也不強。而虎年將至，還是看美國是否大手和急速加息，以及疫情能否早日消散令中港能夠早日通關，才可令樓巿出現價量齊升的局面。
另外，如要在虎年入巿買樓，由於美國已進入加息周期，如要做按揭一定要先計算好供款的壓力測試，又或可考慮採用定息按揭以避開加息的風險。
（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）
陸振球
明報投資及地產版主編
按揭計算機