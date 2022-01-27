署方續指，這項規定有別於其他近年批出的工業用地，該等用地的地契或會載有分區計劃大綱圖「工業」地帶准許的用途條款，容許用地作較廣泛的用途，包括非污染工業用途及其他諸如藝術工作室、設計及媒體製作等用途。就涉事私人地段而言，任何在廣告宣傳資料提及地段可用作的非工業用途，一概違反地契，地政總署可採取執管行動。

地政總署已要求涉事地段業權人停止任何失實陳述；立即通知已經簽立或將會簽立買賣協議或類似文件的買家、準買家及其他人士，該廣告宣傳資料所述的非工業用途與准許用途不符；以及採取或促使採取必要的補救措施，以糾正任何可能違契的情況。

該署再次提醒該地段業權人，土地如擬用作非准許的用途，都必須先向該署申請修訂地契或地契豁免書。倘若申請獲得批准，也須遵從政府所訂的適當條款及條件，當中包括收取地價和行政費。

據悉，有關項目為麒豐資本的東傲，而麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉回應查詢指，今天已收到地政總署信件，並已交予律師跟進，會盡快回應地政總署信件。