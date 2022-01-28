資料顯示，項目原由「舖王」鄧成波家族持有，並在2019年申請強拍，及後鄧氏家族在去年8月以約 4.5億元轉售予本地投資者朱鴻鈞，同年12月獲批出強拍令。

據悉，持有大部分業權的朱鴻鈞今早有派代表出席強拍，惟代表未有領取號碼牌，拍賣官多次詢問下，現場無人出價，終收回物業。

市場消息指，物業持有人有意將物業翻新，故放棄出價競投。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析指，該物業早於2019年初入表申請強拍，延至2021年中進行聆訊，並於2021年12月批出底價8.123億元，期間經歷社運和疫情，尖沙嘴商舖及商業單位價格大幅回落。

他續指，據舊樓現有價值比例，並以2019年2月為估價日的計算下，已收購及未收購單位的價值分佔 76.4%及23.6%，即申請人需付逾1.9億元收購餘下業權，但以上述物業成交價4.5億元及76.4% 業權粗略計算，整項目價值只5.89億元，即強拍底價還要較物業價值高出約38%，流拍是預料之內。

尖沙嘴柯士甸道132至134號太極大樓，現為一幢樓齡56年的12層商住物業，項目地盤面積約5441方呎，若以地積比率12倍發展成1幢21層高商廈，總樓面約6.53萬方呎，每方呎樓面地價即約1.24萬元。

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