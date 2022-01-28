CCL牛年累升5.33% 後市受疫情加息影響
文章日期：2022年1月28日 16:37
虎年將至，牛年最後一周公佈的中原CCL報185.93點，與鼠年最後一周的176.53點相比，牛年全年上升5.33%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇展望，新春後季節性旺市順利來臨，期望樓價調整後可以重拾升軌，於秋季收復失地。翻查資料，鼠年較豬年最後一周的177.09點相比，全年樓價微跌0.32%，意味牛年整體樓市表現較佳。
最新公佈的CCL報185.93點，具體反映1月3日至1月9日市況，按周升0.37%，連升2周共0.4%；CCL連續7周於184點到186點之間反覆爭持，期間累跌0.97%。黃良昇又指，指數尚未反映政府宣佈收緊防疫措施後的市況，估計樓價將進一步回軟至最低182點水平；至於昨日美國聯儲局暗示3月加息，以及本地疫情對樓市的影響，將於2月下旬公佈的CCL才開始反映。
本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.53點，按周升0.33%，結束2周連跌；CCL(中小型單位)報185.50點，按周升0.36%；CCL(大型單位)報188.14點，按周升0.44%。
四區樓價繼續各自反覆，本周新界兩區樓價齊跌，惟港九市區齊升，帶動整體樓價反覆徘徊。新界東CCL Mass最新報198.15點，按周跌0.81%、連跌5周共2.29%，是2018年12月以來首見；新界西CCL Mass報173.91點，按周跌0.69%；港島CCL Mass報188.05點，按周升1.13%；九龍CCL Mass報183.43點，按周升1.04%。
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