他又認為香港已出現樓價兩分之勢，即新樓價升，舊樓價跌，因為地產商可以有價無市支持它的股價，而如果國內人入市，他們都較喜歡買新樓，所以不愁市場，而舊樓因近年之移民潮而供應增加，有人割價交易，明年這情況會繼續，新舊樓之價差可能增大。

事實上，大家也可觀察到新盤仍有創新高成交，二手樓價指數近月卻受壓，而來年是加息年，以股巿而言一般有較利金融股而不利地產股，原因加息會增加供樓負擔和發展商買地或起樓的融資成本，相反卻有利銀行賺更多息差。

當然，如持有物業不是說要急於沽售，但若計劃買樓自住，不用太心急，或也許可考慮承做定息按揭，可鎖定供樓開支，不怕失去預算。

陸振球

明報投資及地產版主編

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