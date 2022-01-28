此外，為配合政府防疫措施，上述兩商場亦同步加推晚市外賣自取優惠，由即日起至2月28日，The Point by SHKP會員於晚上6時後，惠顧上水廣場（2樓至5樓）及Ocean PopWalk海天晉滙之任何食肆外賣自取，即日單一電子消費滿100元，可換領100元滋味美食優惠券，每日名額有限，換完即止。

新地兩商場推餐飲優惠 共送百萬現金券

疫情下多個商場推出優惠吸引客源，新地（0016）上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙，推出「嚐美食．淘金樂」餐飲主題推廣，1月29日至3月31日期間，到上述兩商場旗下逾40間餐飲食肆，包括Goobne Chicken、CoCo壹番屋、深井陳記燒鵝等，單一餐飲電子消費滿100元，可參加遊戲挑戰一次，完成指定關卡即賞20元美食優惠券及50元超市或商戶現金券，活動合共送出The Point會員積分及現金優惠券100萬元。

此外，為配合政府防疫措施，上述兩商場亦同步加推晚市外賣自取優惠，由即日起至2月28日，The Point by SHKP會員於晚上6時後，惠顧上水廣場（2樓至5樓）及Ocean PopWalk海天晉滙之任何食肆外賣自取，即日單一電子消費滿100元，可換領100元滋味美食優惠券，每日名額有限，換完即止。

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