嘉湖本月40宗 按月升逾三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，年近歲晚，加上疫情愈演愈烈，惟二手交投仍見不俗，反映內地早前降準放水對樓市有正面影響，而在疫情下市民未能外遊，留港消費下，睇樓活動增加，刺激樓市交投造好，如嘉湖山莊本月錄得40宗成交，比上月急升逾三成，小陽春已見雛形，料農曆新年過後，將現樓市小陽春。

美聯布少明料新春後新盤加快推

另美聯物業分行統計，牛年最後一個周末，十大屋苑共錄約14宗成交，較上周末按周升約16.7%，不但創出5個周末新高，並連續4周保持雙位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，疫情下不少業主議價空間擴闊，吸引準買家把握機會在二手市場尋寶，而且周末未有全新大型新盤推售，焦點回流二手，故帶動周末指標屋苑交投，若春節後本港疫情緩和，相信屆時發展商將加快推售旗下已部署的新盤，刺激購買力釋放，樓市有望出現小陽春。