虎年九龍區焦點新盤，集中於啟德跑道區，其中嘉華（0173）、中海外（0688）及會德豐地產合作發展的啟德新九龍內地段第6577號，項目分2期發展總共提供約2100伙，當中第1期涉1017伙正待批預售，樓花期長約32個月。

啟德同區今年另一焦點新盤，為會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作的承豐道23號項目，第1、2期分別648及571伙，合共提供1219伙，樓花期長約20個月，同樣正待批預售。可留意是，項目位於中海外同區樓盤維港1號的旁邊，同望香港兒童醫院方向。

新界大型新盤方面，虎年將聚焦信置（0083）、中海外及嘉華合作發展的元朗錦上路站項目，合共多達2200伙，有機會是市場上，虎年首個開售的大型新盤；當中1A期早前已入紙申請預售樓花同意書，涉及715伙，樓花期約30個月。

至於向來新盤供應量最少的港島區，南區港鐵（0066）黃竹坑站上蓋港島南岸第1期晉環、第2期揚海，之前已相繼開售，吸引大批名人富豪入市後，港島南岸第3、4期，預計虎年亦會登場，勢為港島焦點大盤，其中第3期由長實（1113）發展，提供約1200伙。另第4期由嘉里（0683）、太古地產（1972）、信置合作，提供約800伙，上述兩盤暫未申請預售。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，如果本港疫情稍後受控，中港兩地落實通關，相信虎年一手私宅買賣可挑戰1.9萬宗的高位，比牛年錄約1.7萬宗升逾一成。他預期，雖然樓價受疫情影響，短線或會下挫2%至3%，但虎年整體樓價仍可上升5%，若疫情減退並迎來大規模通關，樓價升勢將再擴大，較樂觀預測全年有機會升約一成。