新地代理執行董事馮秀炎表示，新地15大商場加碼推出新春消費優惠、以及社交平台線上線下互動推廣，較以往增長五成，送出逾800萬元多重消費優惠獎賞，包括因應新一輪防疫措施外賣餐飲需求殷切，夥拍逾100間食肆，推出晚市外賣自取高達100%回贈，又有開運應節美食網上預訂。

另外，亦推出低至1元購買應節年花、低至5折鮑魚花膠盆菜、名廚糕點、參茸海味禮盒等，並提供新春潮物、潮流家電產品、商戶禮券等，方便全港市民辦年貨，首輪推出逾1萬件產品、1000盆年花及盆菜等迅即售罄，而須即時加碼，當中適合年輕家庭5至6位用的鮑魚盆菜、1000至2000禮盒賀年年糕連朱古力禮盒最受歡迎，加上請來一眾星級KOL網上直播推介，成功於社交平台吸引數以萬計粉絲讚好，令商場及商戶均受惠。