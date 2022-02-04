要知道，2021年第4季樓價回落3%，不過全年樓價累升逾4%，樓價與歷史高位僅相差2%至3%，只是少部份高成數按揭銀行職員個案以及9成按揭業主仍處負資產界線，令負資產數字保持相當低水平。

不過，由於之前政府放寬了1000萬元以下的按揭保險限制，巿場承造了較多的八至九成新造按揭，如樓價因加息等原因而跌了一成或以上，負資產個案便可能急劇增加，尤其是今年是加息年，買樓便一定要計算自身的供款能力和做好壓力測試。

另外，如是買未落成的新樓盤，如有能力也盡可能做即供，以免樓盤入伙時如樓價受壓，便有可能因估價不足而影響了上會，出現撻訂的危險。

陸振球

明報投資及地產版主編

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