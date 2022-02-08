陳永傑料本月一手不足500宗 2年新低

另他又指，為免人流聚集，亦鼓勵同事多善用中原網上平台，事實上，自疫情下，中原「VR 睇樓GUIDE」瀏覽量急升，上月有關瀏覽量較去年同期急升1倍。此外，為配合兩個家庭以上聚會的規限，中原地產亦鼓勵業主們多放鎖匙予中原放盤，因此將「匙盤智安心」保障計劃推展至所有鎖匙盤。由即日起至3月底，凡委託中原地產出售或出租的鎖匙盤業主，可獲贈60天的「匙盤智安心」保障，而委託中原地產獨家代理的匙盤，則可於獨家期內全程獲贈「匙盤智安心」保障，保障金額高達500萬元。收緊防疫措施，對各行業以致物業市場必定構成影響，陳永傑料一手項目推售被迫推遲，本月一手成交將少於500宗，創24個月新低，二手睇樓量將較新春前減少50%，二手樓價有機會較去年年底下跌3至5%。

其他報道

#LYOS 「層層疊趣」複式戶1,530萬沽 實呎逼2萬

經絡曹德明：今年美國加息料港息不跟隨

首都車位218萬沽 12年升值近5倍

海怡半島2房月租14200元 呎租27.3元近2年新低

天寰虎年開齋 低層2房千萬易手

第五波前港島5豪宅成交 涉22億 料買家均具內地背景 部分「首置」入市