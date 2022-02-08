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中原：安排已打針代理於商場舖工作

政府今日宣布進一步收緊防疫措施，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫苗護照將推展至商場，中原地產將安排已接種疫苗同事於商場分行工作，而就禁止兩個家庭以上聚會，睇樓活動會否受限，陳永傑指需待政府釐定聚會及家庭之定義，才可評估對行業影響，但重申中原地產要求同事嚴格遵守政府各項措施，於睇樓期間不能進食，必須妥善帶上口罩。

陳永傑料本月一手不足500宗 2年新低

另他又指，為免人流聚集，亦鼓勵同事多善用中原網上平台，事實上，自疫情下，中原「VR 睇樓GUIDE」瀏覽量急升，上月有關瀏覽量較去年同期急升1倍。此外，為配合兩個家庭以上聚會的規限，中原地產亦鼓勵業主們多放鎖匙予中原放盤，因此將「匙盤智安心」保障計劃推展至所有鎖匙盤。由即日起至3月底，凡委託中原地產出售或出租的鎖匙盤業主，可獲贈60天的「匙盤智安心」保障，而委託中原地產獨家代理的匙盤，則可於獨家期內全程獲贈「匙盤智安心」保障，保障金額高達500萬元。收緊防疫措施，對各行業以致物業市場必定構成影響，陳永傑料一手項目推售被迫推遲，本月一手成交將少於500宗，創24個月新低，二手睇樓量將較新春前減少50%，二手樓價有機會較去年年底下跌3至5%。

 

 

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