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【有片：睇樓手冊】15 WESTERN STREET現樓 高層覽維港

萬科（香港）旗下港島西營盤單幢新盤15 WESTERN STREET，已於去年第四季入伙，全盤提供104個單位，目前只餘20多伙侍售。發展商現時開放兩個交樓標準示範單位供預約參觀。項目最大賣點是鄰近港鐵西營盤站，而且中高層單位料可觀賞開揚港島市區和維港景致。

明報記者 容婌維、攝影 蘇智鑫

15 WESTERN STREET位於西營盤西邊街15號，已屆現樓；項目主打開放式及1房戶，分別提供38及57伙，合共佔全盤104伙逾九成，另設小量2房及3房戶，一律位處27至31樓，即大廈最高樓層。

至於項目整體佈局，26樓或以下樓層每層5伙，27樓起每層只有兩伙，全盤住戶共享兩部升降機。西營盤一帶建築密度高，預料中低層單位景觀以同區樓景為主，而高層A室和B室，及27樓或以上的A室座向正北，預計享開揚港島市區及維港海景。位處2樓的住客會所，內設健身室、宴會室、戶外燒烤區等設施，單位每實呎管理費約4.98元。

全盤104伙 開放式1房為主

是次介紹的開放式現樓示範單位為25樓C室，實用面積213方呎，屬交樓標準。單位面積不大，內籠較迷你，但起居室開則方正、外接露台，廚房及浴室歸於單位同一邊。

單位面積雖細小，但交樓標準五臟俱全。單位採用趟門分隔起居室與廚房，而開放式廚房開則格局上處於凹入位置，住戶可按需要關上趟門，遮蔽廚房，外觀上與傳統梗廚分別不大。此外，趟門預設電視天線及電掣位，可作電視掛牆之用。浴室設淋浴間，亦有窗戶，有助通風。

開放式單位採趟門間隔

值得一提的是，所有購買開放式單位的買家，均可以優惠價500元，加購「變形」組合家具，包括隱藏式飯桌、牀架及牀褥，住戶日常可將上述家具靠牆收藏，增加起居室活動空間。

1房現樓示範單位則位處26樓B室，實用面積340方呎，同屬交樓標準。單位門口有玄關位，除預設鞋櫃外，亦在其中一面牆身加上掛鈎，方便住戶掛起外套或手袋等物品。

單位客廳開則方正，連接開放式廚房及外接露台。開放式廚房已預設爐具、家電及廚櫃。有別於開放式戶，項目所有1房單位均設中島吧枱，戶主不但可用作飯桌或廚房工作枱，吧枱下裝有USB及電掣插頭，也可用作書枱。

步行數分鐘到港鐵西營盤站

上述1房戶採套房設計，套廁設有窗戶，有助通風；套廁對出連接工作平台，惟因為採用掩門，較不實用。睡房間隔方正，可放置雙人牀及衣櫃。

西營盤屬傳統舊區，民生商店林立，最近的大型商場為香港大學站西寶城。買家需留意，項目不設住客車位，但屋苑鄰近港鐵西營盤站，步行只需3至5分鐘到達。

[睇樓手冊]

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