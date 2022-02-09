至於新地1月份新申請預售的5個項目，規模最大為屯門兆康欣寶路8號第2A、2B、3A、3B期共涉2961伙(各期單位分別929、729、534和769伙)；元朗站上蓋THE YOHO Hub第3期涉939伙；啟德內陸區新九龍內地段6568號項目第1期涉906伙；與長實（1113）合作的屯門小秀青山公路大欖段170號第2期涉400伙；以及啟德跑道區新九龍內地段6551號涉299伙。

換言之，上述新地系5個樓盤，總共涉及5505伙。

其他較具規模新申請預售項目，包括嘉里（0683）等發展的港島南區香葉道11號4A、4B期(即港島南岸第4期)，共涉800伙(各期單位分別432、和368伙)。

另外2個九龍新申請預售項目，均同樣具有鐵路效應；當中啟德跑道區承豐道19號新九龍內地段6576號，由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）和中海外（0688）合作發展涉525伙。另華懋的何文田站忠孝街1號項目涉184伙，亦新申請預售。

此外，已故賭王何鴻燊四太梁安琪，旗下尚嘉控股發展的屯門青霞里8號，涉及80伙，同樣於1月新申請預售。

地政總署數據顯示，截至2022年1月，待批預售的滾存樓花單位總數增加至24193伙，比去年12月的17570伙，按月增加6623伙或38%。