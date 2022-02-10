是次獨資入標發展商，包括剛引入希慎興業（0014）及帝國集團入股發展毗鄰庇利街/榮光街市建局重建項目的恒地（0012），新地（0016）、會德豐、嘉華（0173）、華懋同樣以獨資入標，另信置（0083）亦有入標。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，項目位於市區，交通方便。被問及近期疫情持續嚴峻，會否對樓價構成影響，她回應指項目發展時間逾4年，屬長遠投資。

據悉，發展商須以「一口價」形式決定、價高者得，當中住宅部分銷售收益如達逾102億元，須向市建局分紅，首2億元分紅比例為20%，及後每增加2億元遞增10%，最高分紅比例為50%。

項目提供的單位，每伙單位實用面積不可小於300方呎，當中半數單位實用面積須介乎300至480方呎。

至於商場部分，首10年由發展商及市建局共同持有，租金收益由發展商佔七成，市建局佔三成。另外，中標發展商需要興建兩個社區設施，包括長者鄰舍中心及社區中心，兩項設施面積共4345方呎，政府日後將以2130萬元回購相關設施。

資料顯示，上述項目總地盤面積為58,535方呎，預計最高可建樓面約52.68萬方呎，預計可興建約890伙住宅單位。

綜合市場估計，項目估值約63億至73億元，預計每方呎樓面地價即約1.2萬至1.4萬元。

記者：甘潔瑩