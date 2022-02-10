布少明：今年樓市「先苦後甜」

布少明預期，由於2月份疫情加劇，防疫措施進一步收緊，料影響發展商推盤部署，而2月份新盤銷售量有機會進一步下跌至400伙，屆時將創約2年新低。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年1月份新盤推盤量（以項目單位總數計算）僅錄約457伙，較去年12月份約1,511伙，少約7成，並創近13個月新低新盤推盤量減少，導致新盤銷售量放緩，1月份新盤共售出約693伙，按月少約18.4%，跌至13個月低位。

二手方面，受疫情及傳統節日因素影響，上週（1月31日至2月6日）全港35個大型屋苑成交量共錄約34宗，按週跌近47%。若以今年首6週（2021年12月27日至2022年2月6日）合計，35個屋苑共錄327宗成交，雖較去年首6星期（2020年12月28日至2021年2月7日）合計的665宗減少一半，但仍然較2020年同期疫情首度爆發時的242宗，高出約3成半。他估計，2月份二手成交或跌至2,800宗水平。

不過，隨著防疫措施進一步收緊，若然3月份疫情受控，料發展商重拾推盤步伐，相信有望帶動首季新盤成交量錄2,500宗，較去年同期分別大幅減少約3成半。

他指，據過往數波疫情的經驗，本港樓價均先跌後回升。回顧過去第一至四波疫情，樓價下跌約1.4%至2.9%不等，當疫情減退，樓價亦隨之回升。在第五波疫情下，本年迄今樓價暫跌約1.37%，首季樓價有機會跌約3%，相信第五波疫情減退後，樓市將會重拾升軌。