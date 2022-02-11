四區樓價方面，本周三區跌一區升。新界西CCL Mass報171.83點，創29周新低，按周跌1.19%，跌幅6周以來最大。九龍CCL Mass報181.67點，按周跌0.96%，跌幅7周以來最大，結束5周連升。港島CCL Mass報186.77點，按周跌0.68%。新界東CCL Mass報198.86點，按周升0.36%。

上述數據主要反映上月5日政府宣布收緊防疫措施後第2周的市況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月5日政府宣佈收緊防疫措施後，CCL四大整體指數齊跌，CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)見近月新低，稍後公布反映新春前的CCL或跌穿184點水平。

黃又指，新春後疫情惡化，CCL料將下試182點，本周二政府宣佈進一步收緊防疫限制，將於3月上旬公佈的CCL才開始反映。措施打擊樓市活動，估計3月樓價向下調整，CCL下試180點。

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