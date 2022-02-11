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美聯向全線員工派發1萬份「便攜防疫包」

疫情持續下，樓市交投市況亦大受影響；美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明指，為保障員工、客戶的安全健康，集團除要求員工嚴格遵守政府防疫規則外，亦向前線員工派發合共1萬份「便攜防疫包」，內附即棄鞋套、即棄手套、消毒濕紙巾及酒精搓手啫喱等，以便睇樓時消毒雙手，及穿著鞋套進入屋內參觀，加強防護及保持環境衛生，助客戶更放心及安全睇樓。

布少明亦親臨分行派發，提醒同事注意防疫，睇樓時必須佩戴口罩、量度體溫，保持雙手清潔，保障各方安全。

事實上，美聯為配合政府的抗疫措，已即時縮減每組睇樓人數至2人，並安排已接種疫苗員工到商場分行上班，方便客戶識別已接種疫苗的員工，公司亦鼓勵已接種的同事，透過Facebook預設的功能，或用手機程式製作個人頭像，上載於個人通訊軟件或社交媒體，以供客戶參考。

美聯會嚴格執行由「抗疫小組」制定的連串應變機制及防疫措施，以維持高效運作，同心抗疫，並於上月起恢愎後勤員工留家工作安排，盡力減低員工受感染風險。

布續指，短期市場氣氛難免受影響，而早前推出的「新春免費自助放盤優惠」，客戶反應踴躍，優惠推出後，網上日均放盤量按月飆升5成，打破單日最高網上放盤紀錄，優惠至2022年2月28日，預留500份優惠回饋客戶。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽亦表示，香港置業配合相應措施，預備了大量的「置安心睇樓防疫包」送往各區分行，內含消毒濕紙巾、即棄鞋套及即棄手套等防疫用品，方便準買家及代理於睇樓時使用，一同抗疫。

 

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