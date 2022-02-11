布少明亦親臨分行派發，提醒同事注意防疫，睇樓時必須佩戴口罩、量度體溫，保持雙手清潔，保障各方安全。

事實上，美聯為配合政府的抗疫措，已即時縮減每組睇樓人數至2人，並安排已接種疫苗員工到商場分行上班，方便客戶識別已接種疫苗的員工，公司亦鼓勵已接種的同事，透過Facebook預設的功能，或用手機程式製作個人頭像，上載於個人通訊軟件或社交媒體，以供客戶參考。

美聯會嚴格執行由「抗疫小組」制定的連串應變機制及防疫措施，以維持高效運作，同心抗疫，並於上月起恢愎後勤員工留家工作安排，盡力減低員工受感染風險。

布續指，短期市場氣氛難免受影響，而早前推出的「新春免費自助放盤優惠」，客戶反應踴躍，優惠推出後，網上日均放盤量按月飆升5成，打破單日最高網上放盤紀錄，優惠至2022年2月28日，預留500份優惠回饋客戶。