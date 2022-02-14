明報記者

資料顯示，孫宏兵2015至2018年期間，最少購入西半山3個豪宅單位，共涉逾2.54億元，其中最貴重一伙，為敦皓極高層連平台特色戶，實用面積2343方呎，3房間隔，連約460方呎空中平台，孫宏兵2018年10月以1.888億元購入，實呎80,580元，為項目最後一伙售出之一手單位，當時呎價及售價均創項目複式單位新高。

敦皓發展商豐泰地產當時就透露，買家為上市公司才俊，欣賞項目設計師的建築風格及鍾情單位室內設計，不惜繳付成交價的30%、即5664萬元的從價印花稅及買家印花稅購入心頭好，作自住用。換言之，孫宏兵購入單位時，總成本達2.4544億元。

敦皓特色戶1.9億放售 3年多前付5664萬辣稅

區內代理透露，單位去年下半年起開始以2.3億元放售，惟最近劈價至1.9億元，累減4000萬元或約17%，以最新叫價計，實呎約81,093元，雖然最新叫價較當年購入價高出120萬元，但若扣除樓價30%辣稅，以及售出單位之代理佣金，即使成功以叫價售出，仍要實蝕5734萬元或逾三成。

事實上，孫宏兵上月已先後蝕讓西半山另外兩伙，其中敦皓一個實用面積1075方呎的中層D1室複式2房戶，上月以3200萬元售出，實呎29,767元，較2016年購入價3304.3萬元低104.3萬元或3.2%；另外，實用面積980方呎的瀚然高層B室2房戶，同以3200萬元售出，實呎32,653元，較2015年購入價3233萬元低33萬元或1%。資料顯示，孫宏兵當年購入上述2伙，各需付樓價23.5%辣稅，即分別為776.5萬元及約760萬元，連同其他使費，沽貨後實蝕912.8萬及824.8萬元。

寶翠園額印鬆綁貨沽 3年實蝕約94萬

另外，市場亦有部分豪宅屋苑錄得蝕讓。市場消息指出，西環寶翠園2座中高層A室，實用面積約670方呎，2房間隔，以1628萬元易手，實呎24,299元。同座樓層高不足10層A室，實用面積672方呎，去年11月以1800萬元易手，實呎26,786元，若以呎價比較，今次成交單位較3個月前低近一成。今次沽貨之原業主，2019年2月以約1633萬元買入，剛過3年額印期，帳面微蝕約5萬元，若連同使費料實蝕約94萬元或逾5%。