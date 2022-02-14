舖王鄧成波家族再放售旗下物業。第一太平戴維斯表示，獲委任獨家代理出售葵涌成功中心全棟，物業面積約為24萬方呎，意向價約16.8億元，折合呎價7000元。物業樓高29層，地面及3樓至9樓為商舖用途，10樓至28樓則為寫字樓用途，3樓設有特色平台單位。
成功中心位於打磚坪街38號，鄰近九龍貿易中心、金朝陽（0878）旗下新式工廈iCITY、以及服務式住宅雍澄軒等。第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，成功中心已於 2020 年完成翻新，內設全新時尚裝修，樓層間隔方正實用，並附有充足車位，適合作為集團總部，或作長線投資之用。另外，大廈外牆設有多個廣告牌，將成葵涌另一商業地標。
蕭繼指，葵涌區日趨商業化，近年有不少大型企業、酒店及數據中心進駐，受機構投資者及大型企業垂青，交投暢旺，當中包括安樂工程（1977）以5.85億元購入國瑞路45至51號 Toppy Tower 全幢工廈；萬國數據（9698）亦購入區內多個地段擬重建為數據中心。
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