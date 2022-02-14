moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時地產新聞

鄧成波家族放售葵涌成功中心 意向價16.8億

舖王鄧成波家族再放售旗下物業。第一太平戴維斯表示，獲委任獨家代理出售葵涌成功中心全棟，物業面積約為24萬方呎，意向價約16.8億元，折合呎價7000元。物業樓高29層，地面及3樓至9樓為商舖用途，10樓至28樓則為寫字樓用途，3樓設有特色平台單位。

成功中心位於打磚坪街38號，鄰近九龍貿易中心、金朝陽（0878）旗下新式工廈iCITY、以及服務式住宅雍澄軒等。第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，成功中心已於 2020 年完成翻新，內設全新時尚裝修，樓層間隔方正實用，並附有充足車位，適合作為集團總部，或作長線投資之用。另外，大廈外牆設有多個廣告牌，將成葵涌另一商業地標。

蕭繼指，葵涌區日趨商業化，近年有不少大型企業、酒店及數據中心進駐，受機構投資者及大型企業垂青，交投暢旺，當中包括安樂工程（1977）以5.85億元購入國瑞路45至51號 Toppy Tower 全幢工廈；萬國數據（9698）亦購入區內多個地段擬重建為數據中心。

 

 

其他報道

御海灣II周六新一輪開售10伙

美孚3房1654萬易手 屋苑近2個月最大宗

康山2房移民盤830萬沽 持貨3年實蝕25萬

雲海兩房908萬易手 業主4年帳蝕近3%離場

采葉庭2房減價8%後660萬沽 低市價8％

緹山5日內連售兩洋房吸金3.5億 洋房呎價近6.4萬沽

宏安鴨脷洲南德大樓申強拍 估值9458萬

疫下業主增議價空間 Grand YOHO 2房戶958萬元易手

上月三大辣稅跌65%錄7.2億 5個月最少

港灣豪庭兩房呎租44元 業主享回報9厘

第一城本月暫錄18成交 較上月同期增13%

融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款