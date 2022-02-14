舖王鄧成波家族再放售旗下物業。第一太平戴維斯表示，獲委任獨家代理出售葵涌成功中心全棟，物業面積約為24萬方呎，意向價約16.8億元，折合呎價7000元。物業樓高29層，地面及3樓至9樓為商舖用途，10樓至28樓則為寫字樓用途，3樓設有特色平台單位。