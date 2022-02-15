近期疫情進一步爆發，導致一、二手物業市況陷冰封狀態；香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽預期，今年本港樓市將呈「先抑後揚」格局，2022年至今樓價已回落約1.5%，料首季將累跌5%，惟預期稍後疫情穩定後，全年樓價將整體回升3%至5%。馬泰陽指，近期二手市場屢現平價成交，當中不少屬之前叫價過高單位，現因市況調低叫價成交，另亦有不少是低層戶，或遍遠地區屋苑較低質素單位。
他續指，現時不失為入市機會，當中以1000萬元以下物業較受追捧，若單位屬移民放盤，售價方面或將有「驚喜」；至於樓價較穩健的是鐵路沿線屋苑，抗跌力較大。豪宅方面，馬泰陽指，近期不乏有實力買家物色「筍盤」，而一手市場近期每日都有大額成交，當中不少是逾3000萬元物業，市況比中小型單位更旺，因不少投資者仍睇好後市，料通關後必定大幅升值。
對近期政府防疫措施升級，香港置業在樓盤銷售上亦有配合，包括按二人一組睇樓；二手方面亦配合業主安排準買家參觀。另公司亦為員工準備防疫包，包括提供即棄手套、鞋套等；而後勤人員實施在家工作。
另香港置業於1月底進行首季「置業意向調查」，收回433份有效問卷，調查結果顯示，有逾五成受訪者考慮於未來12個月內置業，比例創下16季新高，即4年新高，相關人士主要是為上車。
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