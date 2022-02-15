他續指，現時不失為入市機會，當中以1000萬元以下物業較受追捧，若單位屬移民放盤，售價方面或將有「驚喜」；至於樓價較穩健的是鐵路沿線屋苑，抗跌力較大。豪宅方面，馬泰陽指，近期不乏有實力買家物色「筍盤」，而一手市場近期每日都有大額成交，當中不少是逾3000萬元物業，市況比中小型單位更旺，因不少投資者仍睇好後市，料通關後必定大幅升值。

對近期政府防疫措施升級，香港置業在樓盤銷售上亦有配合，包括按二人一組睇樓；二手方面亦配合業主安排準買家參觀。另公司亦為員工準備防疫包，包括提供即棄手套、鞋套等；而後勤人員實施在家工作。

另香港置業於1月底進行首季「置業意向調查」，收回433份有效問卷，調查結果顯示，有逾五成受訪者考慮於未來12個月內置業，比例創下16季新高，即4年新高，相關人士主要是為上車。

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