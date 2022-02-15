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日出康城13期獲批建4幢58層高住宅 涉逾156萬呎

屋宇署最新公布，去年12月共批出15份建築圖則，其中9項屬於住宅及商住發展、1項商業發展，以及5項社區服務發展，其中創本港住宅官地樓面地價最高、每方呎樓面價高逾5萬元的山頂文輝道9及11號，獲批建4幢4層高洋房、以及1幢12層高分層住宅大廈，總樓面涉約14.49萬方呎。

資料顯示，上述地王在去年2月由九倉（0004）伙拍信置（0083）主席黃志祥持有的海外註冊公司、有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋、華置（0127）大股東陳凱韻（即甘比）、利福國際（1212）集團主席「細劉」劉鑾鴻合組財團，以72.5億元投得地皮。

與此同時，亦有兩個大型住宅項目獲批出建築圖則，由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團，於2020年投得的港鐵將軍澳日出康城第13期住宅發展項目，獲准建4幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設1幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬方呎，而上述亦是去年12月獲批則的住宅項目中，規模最大一個。

另外，由萬科香港牽頭財團在2020年7月以37億元、每方呎樓面價約4738元購入的大埔馬窩住宅官地，則獲屋宇署批建7幢11至17層高住宅、另連康樂設施的大廈，涉約76.96萬方呎。

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