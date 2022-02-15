文章日期：2022年2月15日 16:38
由信置（0083）發展的大埔白石角逸瓏灣8，部署重推個別之前撻訂的餘貨之際，二手市場接連錄得成交。中原分行經理徐家倫表示，逸瓏灣8自上月起陸續額印稅SSD鬆綁，屋苑2月至今暫錄約5宗二手買賣成交，包括2座中層J室，實用面積563方呎，屬2房連儲物房間隔，以999.8萬元易手，實呎17,758元。原業主於2019年初以約797萬元購入單位，持貨3年、額印稅SSD鬆綁即轉手，帳面獲利約202.8萬元離場，單位升值約25.4%。
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