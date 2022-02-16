明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

尚．珒溋位於啟德沐泰街11號，建有兩座35層高分層大廈，4座樓高4至5層河畔低密度大宅，及1座樓高6層的池畔大宅，總共提供667個單位。

項目戶型多元化，實用面積介乎332至2566方呎，當中主打500方呎以上3房戶型，佔全盤單位總數近五成。特色戶方面，包括有連平台、連花園及連天台複式戶等。項目自2019年推盤以來累售約550伙，佔全盤單位總數約八成，套現逾96億元。

1934呎特色戶 景觀遼闊

是次介紹的現樓示範單位，包括第1座40樓F室特色戶，維持無改動交樓標準格局；單位位於頂層，實用面積1934方呎，連431方呎平台、991方呎天台，屬4房3套房連工作間及洗手間間隔。單位分為大廳及偏廳兩邊，左邊通往大廳，設有一面橫窗，可享270度大單邊開揚景色。由大廳可通往平台，並經私人樓梯直上天台。偏廳則可用作家庭娛樂空間，連接另一間套房及平台，景觀以啟德市景為主。

主人套房浴室備發熱毛巾架

單位廚房位於大廳旁邊，採雙趟門設計，令空間更實用；廚房提供Miele、Sub-zero等品牌家電，設備一應俱全。

主人套房及另兩個睡房，由走廊連貫，3房與大廳同坐向，景觀以啟德至東九龍一帶市景為主，亦可遠眺獅子山，景色遼闊。其中主人套房間隔寬敞，並附設衣帽間；套廁設雙洗手盆、圓形浴缸連淋浴間，且備有發熱毛巾架。

另一示範單位則連裝修家俬，位於第1座28樓A室，實用面積1072方呎，屬4房2套房連工作間及洗手間設計。

單位整體風格以金色配搭，採金屬及石材為主，感覺豪華但不失時尚。客飯廳地面以石材鋪砌，連36方呎露台，景觀以東九龍市景為主，亦正面向着啟德河景。

4房標準戶設計豪華但不失時尚

廚房同樣採用雙趟門及配備全套Miele家電。設計師將靠近客廳的房間用作酒窖，展示超過50支佳釀，並設有小吧枱連接客廳；另一睡房以兒童房為設計概念，用大量布偶及繩索裝飾，富有童趣。

走廊盡頭則為主人套房，採用曲尺形窗設計，採光度高，設有雙門高身衣櫃及隱藏收納空間。另一套房就設於大廳另一端，以城市為設計主題，感覺型格。

[睇樓手冊]

相關報道

會所洋溢英倫典雅風格