為增加中短期住宅供應，發展商紛紛將持有的工廈或貨倉改劃為住宅。規劃逾10年的會德豐九龍灣九龍貨倉，去年再向城規會將物業改作住宅，擬重建1782伙，有關申請將於本周五城規會作討論，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲「開綠燈」。
資料顯示，九龍倉位於九龍灣啟興道1至5號，會德豐早在2011年已獲准改作住宅發展，提供784伙，惟多年來一直未能與政府完成補地價事宜，而會德豐亦曾就項目向屋宇署申請重建商廈，涉約59萬方呎。
去年8月，會德豐再向城規會提交新發展方案，擬以地積比率5倍作發展，擬建7座住宅大廈，提供1782個住宅單位，單位伙數較10年前已獲批方案的784伙，大增1.3倍；此外，單位面積則原先的1049方呎，縮減約584方呎或56%、至465方呎，總樓面約82.9萬方呎。
另由大鴻輝興業持有的油麻地西貢街15至15A、17、19及23號彩鴻酒店，該集團去年底連同毗連的數幢唐樓，申請作分層住宅及商店及服務行業/食肆用途，並把物業重建成一幢28層高商住大樓，提供230個、平均面積約320方呎的住宅單位，總樓面約7.65萬方呎。據規劃署文件顯示，該署亦不反對有關改劃申請，料申請於本周五城規會獲批。
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