聲明續指，行政長官林鄭月娥及政府負責抗疫的團隊，透過商會安排，今日與個別會員進行視像會議，商討提供旗下酒店房間，用作社區隔離設施之用，而與會的會員已承諾將因應情況，盡量配合特區政府需要，提供合適的隔離設施。

對港府希望借用酒店房間，作為輕度或無症狀確診者之隔離治療設施，新地（0016）回應查詢，指已第一時間積極與港府進行商討，冀能出一分力，協助政府抗疫；此外，新地正與相關政府部門，全面評估旗下合適酒店的配套和設施，確保各環節符合安全要求，詳細安排有待當局稍後公布。長實則回應指，現在正積極研究任何可以支持政府抗疫的方法。

此外，陞域集團回應本報查詢指，旗下酒店集團Tang’s Living Group，止有意撥出部分酒店房間作隔離檢疫用途。

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