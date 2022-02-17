新一波疫情下，通關受阻，當局更收緊限聚措施之際，不少買家還價力度增大，部分業主為去貨亦願意劈價，令近期住宅物業轉手屢現低價成交，甚至有不少蝕讓個案出現；利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，1月份私宅轉手個案中，帳面錄得虧損者有97宗，佔比按月增至4.3%，而平手個案則有14宗，佔比維持在0.6%。
陳海潮表示，綜合土地註冊處資料，上月全港2,245宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，帳面獲利個案共2,134宗，佔比雖達95.1%，按月急跌1.1個百分點，並創自實施樓市辣招同年的2010年7月以來的139個月、即逾11年半新低。
此外，上月每宗私宅轉手平均賺幅亦回落，按月減7.9個百分點，報65.5%，為逾5年以來最少。而帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例43.5%，按月升0.6個百分點，共錄976宗。
另上月帳面錄得虧損個案有97宗，佔比按月增至4.3%，而平手的個案則有14宗，佔比維持在0.6%不變。
按區域劃分，新界表現跑贏大市，以96.5%之數據，成為獲利成功比率最高地區，惟按月仍跌0.9個百分點；九龍區居次，報94.1%，按月跌1.1個百分點；至於港島區最為落後，僅錄得92.1%，按月跌1.9個百分點。
陳預測，2月二手私宅轉售獲利比率料進一步下滑至94.5%的水平，且跌勢恐仍未止；至於平均每宗賺幅亦料繼續下試低位，有機會按月再跌2.5個百分點至63%的水平。