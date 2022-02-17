陳海潮表示，綜合土地註冊處資料，上月全港2,245宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，帳面獲利個案共2,134宗，佔比雖達95.1%，按月急跌1.1個百分點，並創自實施樓市辣招同年的2010年7月以來的139個月、即逾11年半新低。

此外，上月每宗私宅轉手平均賺幅亦回落，按月減7.9個百分點，報65.5%，為逾5年以來最少。而帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例43.5%，按月升0.6個百分點，共錄976宗。

另上月帳面錄得虧損個案有97宗，佔比按月增至4.3%，而平手的個案則有14宗，佔比維持在0.6%不變。

按區域劃分，新界表現跑贏大市，以96.5%之數據，成為獲利成功比率最高地區，惟按月仍跌0.9個百分點；九龍區居次，報94.1%，按月跌1.1個百分點；至於港島區最為落後，僅錄得92.1%，按月跌1.9個百分點。

陳預測，2月二手私宅轉售獲利比率料進一步下滑至94.5%的水平，且跌勢恐仍未止；至於平均每宗賺幅亦料繼續下試低位，有機會按月再跌2.5個百分點至63%的水平。