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美聯夥Matterport引「數碼孿生」VR技術 空間還原度達99%

新一波疫情惡化下，不少放盤業主因應疫情，拒絕接受準買家上門睇樓，從而令線上睇樓大行其道。美聯宣布，集團的線上VR睇樓服務引入「數碼孿生」新技術，當中空間還原度達99%，望提高客戶線上睇樓體驗。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美聯早於2016年已引進VR虛擬實景導覽技術，是次與空間數據科技公司Matterport合作，引進「數碼孿生」（Digital Twin）技術，美聯客戶可在虛擬樓盤空間中，進行家居佈置及設計，甚至直接購買合心水的家具。

布認為，是次合作可加快全面引入Matterport的技術，提升客戶的線上體驗，而在新常態下，使用「無接觸」線上睇樓服務的客戶愈來愈多。

數據顯示，新春假期後的10天，即2月4日至14日，美聯網站及手機程式的瀏覽量，較新春假期前急升逾24%，而期內查詢量升逾兩成，而經網上直接放盤的數量亦飆升逾1倍。布少明指，現時VR樓盤佔美聯整體網盤數量逾3成，而在2021年，美聯官方網站及手機程式的VR總預覽人次達535萬，觀看總時數超過9萬小時。

另Matterport大中華區域總經理李鴻之補充，「數碼孿生」（Digital Twin）技術將現實空間數碼化，變做虛擬空間，比傳統以人手透過軟件開發打造的虛擬空間，準確度更高。他指，該公司打造的虛擬空間準確度達99.9%，能更準確還原實際空間環境，有利睇樓客，及設計和佈置家居。

 

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