布認為，是次合作可加快全面引入Matterport的技術，提升客戶的線上體驗，而在新常態下，使用「無接觸」線上睇樓服務的客戶愈來愈多。

數據顯示，新春假期後的10天，即2月4日至14日，美聯網站及手機程式的瀏覽量，較新春假期前急升逾24%，而期內查詢量升逾兩成，而經網上直接放盤的數量亦飆升逾1倍。布少明指，現時VR樓盤佔美聯整體網盤數量逾3成，而在2021年，美聯官方網站及手機程式的VR總預覽人次達535萬，觀看總時數超過9萬小時。

另Matterport大中華區域總經理李鴻之補充，「數碼孿生」（Digital Twin）技術將現實空間數碼化，變做虛擬空間，比傳統以人手透過軟件開發打造的虛擬空間，準確度更高。他指，該公司打造的虛擬空間準確度達99.9%，能更準確還原實際空間環境，有利睇樓客，及設計和佈置家居。

其他報道

「渣打一姐」禤惠儀5380萬購淺水灣麗景園 另付807萬辣稅

荃錦中心2房500萬易手 年半新低

嘉亨灣海景三房減價17% 呎租39元租出

泓景臺本月4成交已超上月 兩房18年升值兩倍