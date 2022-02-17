樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，該地盤面積約4,000方呎，規劃為「住宅 (甲類) 」地盤，總可建樓面約35,000方呎，預計整個地盤的總收購價約4.18億元，每方呎樓面地價約11,943元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢指，是次重建項目位於港島區一個發展成熟的優越位置，集團計劃將其重建為港島南區的標誌性建築，屆時所有住戶均可盡享一覽無遺的香港仔海峽和海濱長廊的景觀，同時亦享市區交通及配套的便利。

SC Capital Partners主席及創辦人Suchad Chiaranussati則表示，項目將為公司的亞洲投資組合帶來顯著的增值，項目亦符合SC Capital Partners投資優越地點的策略，符合基金的主題投資方案。

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