moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時地產新聞

樂風夥星基金收購鴨脷洲舊樓料涉4.18億

樂風集團近年先後收購多個市區地盤，該公司宣布，與新加坡房地產私募股權投資公司 SC Capital Partners 合作，已完成收購鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號的大部分不可分割業權作住宅項目重建。

樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，該地盤面積約4,000方呎，規劃為「住宅 (甲類) 」地盤，總可建樓面約35,000方呎，預計整個地盤的總收購價約4.18億元，每方呎樓面地價約11,943元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢指，是次重建項目位於港島區一個發展成熟的優越位置，集團計劃將其重建為港島南區的標誌性建築，屆時所有住戶均可盡享一覽無遺的香港仔海峽和海濱長廊的景觀，同時亦享市區交通及配套的便利。

 

SC Capital Partners主席及創辦人Suchad Chiaranussati則表示，項目將為公司的亞洲投資組合帶來顯著的增值，項目亦符合SC Capital Partners投資優越地點的策略，符合基金的主題投資方案。

 

其他報道

康怡3房千萬沽 低估價最多近8％

寶盈未補價3房726萬沽 低半年前高位約4%

PARK YOHO Venezia推兩特色戶 下周一招標9小時

夏利文物管推電動車出租服務

公司客1.84億購瑧譽洋房 豪付5530萬辣稅

新世界借出九龍貝爾特酒店700間房作隔離設施

美聯夥Matterport引「數碼孿生」VR技術 空間還原度達99.9%

韓國公司客2.55萬租逸濤灣2房戶 2019年貨租金回報近2.6厘

愛海頌中層2房月租1.7萬元 低市價5%

上月二私宅轉手95.1%獲利 11年半新低

「渣打一姐」禤惠儀5380萬購淺水灣麗景園 另付807萬辣稅

荃錦中心2房500萬易手 年半新低

嘉亨灣海景三房減價17% 呎租39元租出

泓景臺本月4成交已超上月 兩房18年升值兩倍

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款