moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時地產新聞

新地兩酒店共千間房間作社區隔離用途

繼新世界（0017）後，再有發展商把旗下酒店作社區隔離用途。新地（0016）宣布，旗下兩間酒店已向政府申請參與社區隔離設施酒店計劃，如獲批准， 將可提供約1,000個房間，作為輕度或無症狀患者的隔離治療設施，紓緩社會對隔離設施強烈需求。新地衷心感謝酒店員工在疫情當前的無私付出，緊守崗位以支援政府的社區隔離安排。

據悉，其中一間酒店為港鐵將軍澳站上蓋香港九龍東皇冠假日酒店。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，國家主席習近平對支援香港抗擊疫情作出的重要指示，動員中央各有關部門和地方馳援香港，為全港市民打下了一支強心針，體現了祖國永遠是香港的堅強後盾。當刻疫情嚴峻，新地十分感謝中央的殷切關懷，也一如既往全力支持特區政府抗撃疫情，期盼各位市民更須要上下一心，共同抗疫。

除撥出酒店作社區隔離用途外，新地各區主要商場、新地管理的主要物業（包括住宅、工廈和寫字樓）將會播放政府的「疫苗通行證」宣傳影片，該影片亦會上載在新地的物業管理手機應程式 「SoProp」 和「生活樂」，協助即將實施的「疫苗通行證」順利展開。另外，亦在九龍環球貿易廣場將會由今晚起在外牆展示打氣標語「上下一心 共同抗疫」，傳遞正面訊息，鼓勵各界齊心合力對抗疫情。

其他報道

其士逾2.9億中標粉嶺工業地 高次標1.5倍

維港頌一房1275萬沽 料業主僅微利離場

寶馬山花園3房1650萬沽 31年升5.6倍

駿景園複式2880萬沽 雖劈價13%惟仍高去年同類成交價3%

康怡3房千萬沽 低估價最多近8％

寶盈未補價3房726萬沽 低半年前高位約4%

PARK YOHO Venezia推兩特色戶 下周一招標9小時

夏利文物管推電動車出租服務

公司客1.84億購瑧譽洋房 豪付5530萬辣稅

新世界借出九龍貝爾特酒店700間房作隔離設施

美聯夥Matterport引「數碼孿生」VR技術 空間還原度達99.9%

韓國公司客2.55萬租逸濤灣2房戶 2019年貨租金回報近2.6厘

愛海頌中層2房月租1.7萬元 低市價5%

上月二私宅轉手95.1%獲利 11年半新低

「渣打一姐」禤惠儀5380萬購淺水灣麗景園 另付807萬辣稅

荃錦中心2房500萬易手 年半新低

嘉亨灣海景三房減價17% 呎租39元租出

泓景臺本月4成交已超上月 兩房18年升值兩倍 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款