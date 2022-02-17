繼新世界（0017）後，再有發展商把旗下酒店作社區隔離用途。新地（0016）宣布，旗下兩間酒店已向政府申請參與社區隔離設施酒店計劃，如獲批准， 將可提供約1,000個房間，作為輕度或無症狀患者的隔離治療設施，紓緩社會對隔離設施強烈需求。新地衷心感謝酒店員工在疫情當前的無私付出，緊守崗位以支援政府的社區隔離安排。
據悉，其中一間酒店為港鐵將軍澳站上蓋香港九龍東皇冠假日酒店。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，國家主席習近平對支援香港抗擊疫情作出的重要指示，動員中央各有關部門和地方馳援香港，為全港市民打下了一支強心針，體現了祖國永遠是香港的堅強後盾。當刻疫情嚴峻，新地十分感謝中央的殷切關懷，也一如既往全力支持特區政府抗撃疫情，期盼各位市民更須要上下一心，共同抗疫。
除撥出酒店作社區隔離用途外，新地各區主要商場、新地管理的主要物業（包括住宅、工廈和寫字樓）將會播放政府的「疫苗通行證」宣傳影片，該影片亦會上載在新地的物業管理手機應程式 「SoProp」 和「生活樂」，協助即將實施的「疫苗通行證」順利展開。另外，亦在九龍環球貿易廣場將會由今晚起在外牆展示打氣標語「上下一心 共同抗疫」，傳遞正面訊息，鼓勵各界齊心合力對抗疫情。
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