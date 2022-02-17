由李氏家族捐款設立的恒基兆業「抗疫基金」今日宣布捐1,000萬元，送出抗疫物資予安老院舍及基層人士，基金先與九龍樂善堂合作，推出「居家抗疫」支援計劃，向150間安老院舍及 5,000戶因確診並在家中等待支援、或正接受家居檢疫的基層人士提供物資支援，包括基本藥物、食物及消毒用品等，計劃將優先協助有員工或院友確診之院舍，首批物資將會在明天及周六（2月18及19日）率先送到30間有確診個案的院舍。

煤氣送出300萬抗疫湯包及超市禮券

另設立支援熱線，供社會福利署或非政府機構轉介院舍及基層人士的求助個案，求助人只需提供簡單資料作登記，即可獲安排專人送遞物資。此外，計劃亦將會聘請逾1萬名正面臨失業及開工不足的人士，負責物流及包裝等工作，預計整個計劃將有約5萬人受惠。

此外，煤氣公司（0003）將送出總值300萬元的抗疫湯包和超市禮劵，與此同時，李兆基基金開辦的不牟利連鎖店「家園便利店」全線分店將提供九折優惠，與市民共度時艱。