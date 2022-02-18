最新公布的CCL報183.06點，為43周即約11個月新低；按周跌0.78%，跌幅屬7周即近兩個月來最大，連跌2周共1.55%。CCL結束9周於184點到186點爭持的局面，走勢進一步下調。

反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報184.64點，同屬43周新低，按周跌0.82%，跌幅為12周即約三個月來最大，連跌2周共1.54%。

另CCL(中小型單位)報182.66點，同為43周新低，按周跌0.79%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.53%。豪宅方面，CCL(大型單位)報185.06點，為9周新低，按周跌0.72%，連跌2周共1.64%。

與此同時， 四大分區樓價齊跌，是7周以來再現。新界西CCL Mass報169.64點，為44周即約11個月新低，按周跌1.28%，跌幅7周以來最大，連跌2周共2.46%；近2周計，新界西樓價跌幅為八大指數之中最多。另新界東CCL Mass報198.27點，按周跌0.30%。

市區方面，九龍CCL Mass報179.53點，為6周新低，按周跌1.18%，跌幅8周以來最大，連跌2周共2.13%；港島CCL Mass報186.23點，按周跌0.29%，連跌2周共0.97%。