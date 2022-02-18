moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時地產新聞

疫情惡化 CCL樓指料將倒退回去年3月水平

新一波疫情來勢洶洶，具體反映1月24日至30日市況的中原城市領先指數CCL，今日最新公布的八大指數齊跌，而且跌勢加快；其中四大整體指數齊跌2周，是9周即逾兩個月來首見。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預料，新春前後CCL或下試182點，2月底將下試180點，重返2021年3月水平，顯示第五波疫情急劇惡化，樓市已向下調整。

最新公布的CCL報183.06點，為43周即約11個月新低；按周跌0.78%，跌幅屬7周即近兩個月來最大，連跌2周共1.55%。CCL結束9周於184點到186點爭持的局面，走勢進一步下調。

反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報184.64點，同屬43周新低，按周跌0.82%，跌幅為12周即約三個月來最大，連跌2周共1.54%。

另CCL(中小型單位)報182.66點，同為43周新低，按周跌0.79%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.53%。豪宅方面，CCL(大型單位)報185.06點，為9周新低，按周跌0.72%，連跌2周共1.64%。

與此同時， 四大分區樓價齊跌，是7周以來再現。新界西CCL Mass報169.64點，為44周即約11個月新低，按周跌1.28%，跌幅7周以來最大，連跌2周共2.46%；近2周計，新界西樓價跌幅為八大指數之中最多。另新界東CCL Mass報198.27點，按周跌0.30%。

市區方面，九龍CCL Mass報179.53點，為6周新低，按周跌1.18%，跌幅8周以來最大，連跌2周共2.13%；港島CCL Mass報186.23點，按周跌0.29%，連跌2周共0.97%。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款