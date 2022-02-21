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外籍客6550萬沽貝沙灣3房回國 17年帳升2倍

本港疫情嚴峻加上防疫措施嚴緊，市場再有外籍業主沽樓套現回國。中原地產高級分區經理黃家俊表示，貝沙灣2期1座高層A室，實用面積1955方呎，3房2套間隔、望開揚海景，最新以6550萬元連車位易手，實呎33,504元，較市價低約7%。原業主於2005年以2190萬元連車位買入，持貨約17年，帳面獲利4360萬元或近2倍。原業主為外籍客，因需離港回國而以低價將單位易手。

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