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全港物業新一年度差餉租值升0.9% 近三個年度首見升幅

雖然本港再受第五波疫情打擊，不過，去年疫情穩定，本港物業租值上升。差估物業估價署公布，2022/23年度差餉物業估價署估價冊內約有263萬個評估項目，涉及約342萬個物業，重估後應課差餉租值平均上升0.9%。資料顯示，有關數字為2019/20年度後，即近三個年度以來首錄升幅，2021/22年度全港物業應課差餉租值平均跌幅為6.8%。

2021/22年度平均跌幅6.8%

十大傳統屋苑中，新一年度租值，有3個錄得升幅，包括天水圍嘉湖山莊升4%，紅磡黃埔花園及鴨脷洲海怡半島升1%，而鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、荔枝角美孚新邨、九龍灣德福花園、沙田第一城、將軍澳新都城按年無升跌，十大屋苑中只有鰂魚涌太古城按年錄得2%跌幅。事實上，十大屋苑在2021/22年度租值全線錄得3至6%跌幅。

以去年10月市值租金計算

另外，新一年度非住宅物業租值亦錄升幅，其中舖位及商業單位按年升0.4%，除較2021/22年度下跌10.2%大幅改善外，亦為2019/20年度升1.4%後首見升幅，寫字樓按年度升1.2%(2021/22年度平均下跌9.5%)。不過，上述應課差餉租值是以2021年10月1日之市值租金水平來評定，換言之，數據並未反映第五波疫情之影響。差估署指，任何人士可於3月21日至5月31日期間就該應課差餉租值提出反對。

差餉物業估價署助理署長(差餉及物業估價事務)鄧燕霞指，受疫情影響，過去兩個年度應課差餉租值大跌，去年就錄6.8%跌幅，她表示，最新數據反映在疫情下，物業租金下跌至某一個業主與租戶都認為合理的水平，故新一年度整體應課差餉租值錄得輕微升幅。

 

 

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