莊續指，市區兩房單位的樓價大多在800萬元以上，3房單位至少需逾1000萬元，不少家庭客有更換更大單位的需求，惟此前受按揭成數限制，難以負擔首期，如1200萬元單位，需要五成樓價、即600元萬首期，而在新政策下，首期大幅降至240萬。

不過，莊提醒放寬按保成數後，最低入息要求也會提高；如1200萬元單位，以往最多只可借5成，以30年還款期計算，每月入息約5.7萬元可順利通過壓測；但如果借足8成，入息要求便增至超過9萬元，計入保費的每月還款可達至4萬元。另外，由於按證公司批核按揭保險比銀行更嚴謹，借款人需要有穩定及持續入息，賺取佣金、自僱人士會較難申請，按證公司對於首期來源和層樓是否屬自住用途等，亦有嚴格考慮。

他提醒，新政策下1920萬物業最高借六成或960萬元，惟準業主亦要考慮按保費用，新的按揭保險費表顯示，1200萬元至1920萬元樓價，如借六成按揭，按保費率為1.84%，計及保費折扣後大約是貸款額的1.2%，只多借1成按揭而需付1.2%保費，費用相對較貴。莊指出，現時市場不少新盤樓價均超過1,000萬元，預計新政策下，更多承造發展商二按的業主，可轉按至銀行「上會」，預期未來業主有更大誘因選擇建期計劃。