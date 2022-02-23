可建樓面逾200萬呎

地政總署指，該地盤曾於去年12月17日公布招標，原定於3月31日截標，但因應政府昨日公布，將於五處地點（包括青衣市地段第200號的用地）推展由中央援建的社區隔離治療設施，上述招標已取消。運輸及房屋局發言人表示，政府與社會共同致力對抗疫情，同時，物流業是香港經濟非常重要的一環，為香港的社會貢獻良多，政府會繼續推動物流業的發展。為使現代物流業得以持續發展，政府會繼續物色更多合適用地，以發展多層現代物流設施，從而鞏固香港作為區域物流樞紐的地位。政府即將會以公開招標形式出售另一幅位於葵涌的物流用地，並盡快公布詳情。

今次取消招標之地皮，可建樓面逾200萬方呎，是繼機管局在2018年推出香港國際機場南貨運區的過路灣高端物流中心的發展及管理權後、再有逾百萬方呎的物流地皮。綜合市場人士估計，地皮估值約65億至80億元，每方呎樓面2900至3600元。

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