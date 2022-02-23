政府今日公布新一輪電子消費券計劃提案，信和集團指，為配合4月第一期發放，旗下商場會進一步積極研究新一輪消費獎賞及與電子消費平台合作，配合以重建經濟為目標的支援商戶計劃。
另外，「疫苗通行證」將於明日實施，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃新天地、尖沙嘴中港城、屯門黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心推出「齊心抗疫．三重升級賞」，S⁺ REWARDS會員於明日起至4月20日期間，於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元S現金券，回贈超過100%，望能支援零售餐飲商戶及市民在抗疫期間購買日用家居所需。
此外，屯門市廣場、奧海城及荃新天地商場內，電視亦會播放「疫苗通行證」宣傳影片及更新社交媒體專頁，讓市民容易掌握「疫苗通行證」資訊，方便進出各類處所，同時亦於商場出入口加強人手，協助有需要人士使用「安心出行」，方便市民進出商場。至於清潔方面，信和集團商場已全力加強場內的衛生清潔，包括於指定商場設置消毒機械人及引入免觸式裝置，同時亦陸續為商場各設施塗上消毒抗菌塗層，務求為顧客、商戶和員工提供安全的消費及工作環境。
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