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利嘉閣陳海潮：首季料累跌4% 疫情減退後或強勁反彈

官方樓價指數上月挫1.1% ，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情肆虐，樓價跌幅顯著並料持續擴大，差估署今日公布的最新數據顯示，上月份私人住宅售價指數報388.9點，較去年12月393.4點再跌1.14%，連跌4個月，自去年9月份的歷史高位累跌2.31%，為近11個月新低，但他指，當疫情減退，反彈力度亦將十分強勁，全年樓價走勢勿太悲觀。

上月跌1.1%近2年最大跌幅

陳海潮指出，1月份差估署樓價指數跌幅顯著擴大至逾1%，為自2020年3月起計，23個月以來的最大單月跌幅，跌勢主要反映了12月中旬至1月上旬期間Omicron變種病毒在港出現且越趨嚴峻，至1月上旬更在社區爆發，令港府再度收緊限聚措施而打沉交投量價所致。

有見1月下旬至2月上旬疫情更加急轉直下，確診宗數幾何級數式上升，多了心怯的業主加大減價幅度賣樓，料下次公布的2月份樓價指數將進一步下挫，跌幅有機會再擴大至1.5%。綜觀目前最新情況，疫情未見受控，料3月樓價指數恐續跌逾1%，即預期首季樓價有機會累跌達4%。

寬按刺激 勿對後市過份悲觀

不過，陳海潮對長遠樓市走勢並不悲觀，鑑於中央已出手支援香港全力抗疫，希望疫情在第二季起可逐步轉緩，而配合昨日《財政預算案》進一步放寬按保樓價上限至1,200萬元的物業，相信當疫情受控後，積聚的購買力將大舉釋放，帶動樓市量價出現報復式反彈，初步估計全年樓價最終仍有機會看升5%至8%。

 

 

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