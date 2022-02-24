上月跌1.1%近2年最大跌幅

陳海潮指出，1月份差估署樓價指數跌幅顯著擴大至逾1%，為自2020年3月起計，23個月以來的最大單月跌幅，跌勢主要反映了12月中旬至1月上旬期間Omicron變種病毒在港出現且越趨嚴峻，至1月上旬更在社區爆發，令港府再度收緊限聚措施而打沉交投量價所致。

有見1月下旬至2月上旬疫情更加急轉直下，確診宗數幾何級數式上升，多了心怯的業主加大減價幅度賣樓，料下次公布的2月份樓價指數將進一步下挫，跌幅有機會再擴大至1.5%。綜觀目前最新情況，疫情未見受控，料3月樓價指數恐續跌逾1%，即預期首季樓價有機會累跌達4%。

寬按刺激 勿對後市過份悲觀

不過，陳海潮對長遠樓市走勢並不悲觀，鑑於中央已出手支援香港全力抗疫，希望疫情在第二季起可逐步轉緩，而配合昨日《財政預算案》進一步放寬按保樓價上限至1,200萬元的物業，相信當疫情受控後，積聚的購買力將大舉釋放，帶動樓市量價出現報復式反彈，初步估計全年樓價最終仍有機會看升5%至8%。

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