與前幾波疫情不同，隨著現時疫情在全港蔓延，地區商場銷售額無可避免受影響。社區封鎖和強檢大大減少核心和非核心區商場的人流。萊坊相信，抗疫基金的最新一輪措施將為零售商提供一些及時的幫助。鑒於疫情嚴重，零售商處於困境，準租戶對開新店有保留，建議業主和租戶尋找互惠互利的解決方案。

除零售業外，甲廈及住宅亦受第五波疫情影響。甲廈方面，租戶普遍持觀望態度，令港島甲廈的空置率高達8.5%，萊坊估計，本港對於應對疫情已取得一定的經驗，預計商業活動和氣氛應該不會像去年那樣受到嚴重影響，整個市場的寫字樓租金將受到核心商業區需求的推動，惟其他區域的租金有機會進一步下跌。

住宅市場方面，一手和二手住宅物業市場活動因疫情而放緩，業主和準買家的態度變得謹慎，擱置銷售和置業計劃，令查詢和睇樓量急劇下跌。有少數賣家對後市悲觀且大幅減價將單位出售，令部分藍籌屋苑出現低市價成交個案。

萊坊指，第五波疫情惡化以及社交距離限制收緊，發展商可能會推遲或重新安排新盤的銷售計劃。預計短期內整體住宅市場氣氛將維持淡靜。

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