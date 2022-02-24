明報APP
主頁
報章內容
財經
地產
專家觀點
個人理財
營商智慧
報章內容
即時財經
即時地產
專家觀點
全部
全部
股號
文章
專家
主頁
報章內容
財經
即時財經新聞
新股
港股數據庫
AH股差價
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
睇樓手冊
海外置業錦囊
專家觀點
個人理財
活在灣區
基金特區
退休綢繆
理財信箱
幫你格價
強積金
營商智慧
企業天地
創科新經濟
行銷新意思
企業營商
數碼營銷
卓越財經大獎2022
全部
全部
股號
文章
專家
即時地產新聞
【陸振球專欄】商舖業主建議政府為緩交租金作擔保
標籤：
陸振球 樓市解碼
編輯推介
文章日期：2022年2月24日 16:54
| Share
財爺陳茂波昨在預算案表示政府公布將透過立法推行「暫緩追討欠租措施」，筆者剛收到名為「工商舖小業主大聯盟」的電郵，提出相應意見說希望政府配合，也供租客作選擇：
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款