繼差餉物業估價署公布，本港1月份私宅售價指數按月跌1.14%，為近23個月來最大跌幅，並連跌4個月累挫2.31%後，具體反映今年1月31日至2月6日、即新一波疫情開始升溫時市況的中原城市領先指數CCL，四大整體指數齊跌3周；其中CCL最新報181.76點，為44周即約11個月的新低紀錄，按周跌0.71%。
反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass，最新報182.94點，為45周新低，按周跌0.92%；CCL(中小型單位)報181.19點，同樣是44周新低，按周跌0.81%；CCL(大型單位)報184.68點，為10周即約兩個半月新低，按周跌0.21%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL上周跌穿184點，今周跌穿182點，樓價跌勢明顯加快，本周指數是反映新春長假當周的市況，新春後疫情嚴峻，相信短期內CCL下試180點，將重返2021年3月時的水平。至於CCL四大整體指數連續下跌3周，是2021年10月、即17周以來首見。
四區樓價方面，港島CCL Mass報181.60點，為45周新低，按周跌2.49%；九龍CCL Mass報179.53點，按周沒有升跌。
新界方面，新界東CCL Mass報195.07點，為43周新低，按周跌1.62%，跌幅是19周即近5個月以來最大，連跌2周共1.91%；新界西CCL Mass報169.65點，按周則微升0.01%。
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