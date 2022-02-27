放寬按保後首個周末，十大屋苑交投量雖未見明顯升幅，但在第五波疫情下仍錄雙位數成交量。中原地產統計，十大屋苑本周末錄得10宗成交，與上周一樣，數字連續3周企穩雙位數水平，其中鴨脷洲海怡半島連錄3宗最旺，但鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊則同錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周公布的新財政預算案再度放寬按保，令二手樓市即時轉活，當中以中價樓最受惠，中產買家趁市況回軟積極議價，遇上平盤會加快入市決定，縱然第五波疫情仍然嚴峻，市民普遍減少外出避免受感染，睇樓活動亦受影響，但二手交投仍有價有市，樓市於疫境下仍算是較有動力的經濟活動。