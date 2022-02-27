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寬按後首周末 十大屋苑10宗成交維持雙位數

放寬按保後首個周末，十大屋苑交投量雖未見明顯升幅，但在第五波疫情下仍錄雙位數成交量。中原地產統計，十大屋苑本周末錄得10宗成交，與上周一樣，數字連續3周企穩雙位數水平，其中鴨脷洲海怡半島連錄3宗最旺，但鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊則同錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周公布的新財政預算案再度放寬按保，令二手樓市即時轉活，當中以中價樓最受惠，中產買家趁市況回軟積極議價，遇上平盤會加快入市決定，縱然第五波疫情仍然嚴峻，市民普遍減少外出避免受感染，睇樓活動亦受影響，但二手交投仍有價有市，樓市於疫境下仍算是較有動力的經濟活動。

另據美聯物業分行統計，十大屋苑共錄約12宗成交，較上周末上升約9.1%，並連續8個周末維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，雖然本港疫情未見受控，加上俄烏戰爭爆發，故普遍業主叫價態度未見強硬，並且見誠意買家亦願意減價放售物業，加上財政預算案公佈放寬樓宇按揭保險上限，不單有助減輕有意入市800萬至1,200萬元物業的買家首期壓力，該樓價的交投亦有望飆升，並對整體物業市場亦帶來利好作用，例如1600萬元物業亦可承造6成按揭。值得留意，全民檢測在即，若疫情有效受控，將再次刺激本港經濟，對樓市健康發展有利，而凝聚的購買力亦有助釋放。

 

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