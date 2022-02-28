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十大屋苑本月爆疫下150宗成交 逾2年新低 

本港新冠疫情嚴峻，本月爆疫下十大屋苑交投回軟。中原統計，本月十大屋苑全月錄150宗二手成交，較上月減少20%，並2019年12月後逾2年新低。十個屋苑中，鰂魚涌康怡花園及荔枝角美孚新邨僅錄單位數成交，分別錄5宗及7宗；而成交量最多的屋苑則為沙田第一城，本月累錄31宗成交。

本月6個屋苑成交量按月下跌，跌幅介乎8.3%至59.5%。其中，天水圍嘉湖山莊成交量本月僅錄17宗成交，較上月全月42宗大減近六成。呎價方面，同樣有6個屋苑報跌，跌幅介乎0.1%至10%，十個屋苑中以太古城平均實呎跌幅最大，由上月約1.97萬元跌至本月約1.54萬元。

中原陳永傑：料首季樓市價量齊跌

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年假期後第五波疫情急劇惡化，政府收緊社交距離措施，入市氣氛受到打擊，本月交投急跌2成，屬正常現象。目前本港疫情非常嚴峻，對外亦爆發俄烏戰爭，後市未明，市場充滿憂慮。政府於下旬放寬按揭保險，為樓市小減辣，部份屋苑近日成交稍有改善。 

陳續指，現時面對史無前例的疫情，成交量及樓價皆急跌，CCL連跌三周累跌2.2%，料隨成交量下跌，樓價亦將緊隨，料首季跌幅5%至8%。疫情下市民睇樓活動減少，即使財案放寬按揭成數，亦難抵銷疫情影響，料首季樓市價量齊跌。

 

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