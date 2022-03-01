南豐表示，自第五波疫情以來，租戶生意大受影響；有見及此，集團除為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，亦已撥捐1000萬元向租戶，向生意受疫情影響的商戶，購買物資送贈有需要家庭、並透過非牟利機構包括惜食堂、聖雅各福群會等，派發物資予超過3萬名基層人士。

此外，集團認為社會大眾的身心靈健康，亦為抗疫工作中容易被忽略的一環，所以將與社會企業及專業教育機構合作錄製教學短片，期望透過多媒體頻道為市民提供資訊與娛樂。

此外，南豐亦已捐贈逾1.2萬份快速測試套裝，予15間非牟利機構，供給前線清潔人員、家庭傭工、劏房居民、的士和貨車司機檢測之用；同時亦向兒童及長者服務地點等派發；同時亦提供5,000份防疫套裝予香港路德會社會服務處，支援5所長者院舍及9所復康院舍、及服務中心約500位員工。

另集團亦借出旗下香港沙田萬怡酒店約524間客房，作為指定外傭檢疫酒店，並已向政府提交意向申請參與「社區隔離設施酒店計劃」，協助政府增加社區隔離設施數量之目標。