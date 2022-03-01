moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

南豐聯同陳廷驊基金會捐3000萬助抗疫

面對第五波疫情持續惡化，老牌發展商南豐表示，集團正積極採取各項措施支持香港抗疫工作，並已立即啟動「南豐同理協作抗疫圈」，聯同陳廷驊基金會（基金會）至今捐出近3000萬元協助抗疫。南豐表示，香港現正面對爆發疫情以來，前所未有的挑戰，南豐盼擔當橋樑角色，把社區、租戶、商界夥伴、非牟利機構、員工以及基層家庭凝聚起來，一同對抗疫情，共渡時艱；除提供防疫物資及食物支援外，集團亦制訂一系列具針對性的支援措施，關顧社會各階層、惠及受疫情影響的商戶、南豐旗下管理物業住客、集團員工及不同社區團體。

南豐表示，自第五波疫情以來，租戶生意大受影響；有見及此，集團除為需要關閉及個別租戶提供租金減免外，亦已撥捐1000萬元向租戶，向生意受疫情影響的商戶，購買物資送贈有需要家庭、並透過非牟利機構包括惜食堂、聖雅各福群會等，派發物資予超過3萬名基層人士。

此外，集團認為社會大眾的身心靈健康，亦為抗疫工作中容易被忽略的一環，所以將與社會企業及專業教育機構合作錄製教學短片，期望透過多媒體頻道為市民提供資訊與娛樂。

此外，南豐亦已捐贈逾1.2萬份快速測試套裝，予15間非牟利機構，供給前線清潔人員、家庭傭工、劏房居民、的士和貨車司機檢測之用；同時亦向兒童及長者服務地點等派發；同時亦提供5,000份防疫套裝予香港路德會社會服務處，支援5所長者院舍及9所復康院舍、及服務中心約500位員工。

另集團亦借出旗下香港沙田萬怡酒店約524間客房，作為指定外傭檢疫酒店，並已向政府提交意向申請參與「社區隔離設施酒店計劃」，協助政府增加社區隔離設施數量之目標。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款