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【有片：睇樓手冊】MONTEREY 臨海濱長廊海景醉人

近年將軍澳發展已日趨成熟，由會德豐地產發展、位於將軍澳唐俊街23號的MONTEREY已屆現樓，發展商現時提供兩個現樓連裝修示範單位，開放予有意購買的準買家預約參觀。MONTEREY前臨將軍澳海濱長廊，屬於將軍澳南最近海邊的屋苑之一，部分單位坐向對正將軍澳海濱，可享開揚海景，包括是次介紹的兩個連天台特色單位。

明報記者 容婌維

攝影 黃志東

MONTEREY全盤共926個單位（包括22幢洋房），單位實用面積介乎239至2004方呎（最大為洋房），分層單位涵蓋開放式至4房分層標準戶、連天台或平台特色戶，以及複式單位，戶型選擇多。

今次介紹的3房及4房現樓示範單位，現時接受準買家預約參觀。當中第1座17樓B室屬4房1套連儲物房及天台戶型，實用面積1139方呎，連903方呎天台。單位最大特色是前臨將軍澳海濱，客廳及所有房間均享開揚全海景。

單位起居室呈長方形佈局，外接40方呎露台；示範單位利用單位中間的走廊劃分客飯廳，靠近大門一面為飯廳，放置一張圓形六人飯桌後，仍有充裕的走動空間。主人套房間隔方正，配有曲尺形大窗，可飽覽海景及日出康城一帶的山景。設計師在主人房放置雙人牀，仍然有空間可「三邊上落牀」；同時，主人房預設空間作為衣帽間，意味戶主將大型衣櫃放置在衣帽間後，可在睡房預留更多日常起居空間。

4房特色大戶 客廳房均望海

毗鄰主人房的兩間睡房開則大致相同，同樣望向將軍澳跨灣大橋一帶海景；單位最後一間睡房則設於客廳另一邊，同樣望海景；值得留意，這房間內接儲物房，戶主在家具佈局上需預留空間開關儲物室的大門。

私家樓梯直達900呎天台

除日常起居空間充足外，廚房亦十分闊落。廚房呈長形佈局，並設三邊工作枱面。廚房設有雪櫃、蒸焗爐、抽油煙機及煤氣爐等配套家電，適合喜歡下廚的戶主；廚房內連一間多用途套房，可作工人套房。值得一提的是，單位內有私家樓梯直達天台，方便住戶日常上落。天台面積逾900方呎，設洗手盆及去水位，是戶主和親友享受日光浴、觀賞四周風景，或舉行家庭派對的好地方。

另一個現樓示範單位為1座17樓C室，屬3房連天台特色戶，實用面積609方呎，連443方呎天台；單位整體開則方正，同樣採長方形客飯廳。單位廚房屬「梗廚」設計，大門對正大廳中央位置，同時亦對着連接睡房的走廊位。單位有一個浴室，不設窗戶。浴室及兩間睡房分別位於走廊兩邊，主人房就在走廊盡頭。主人房和其中一間睡房望海景；餘下一間睡房則望向屋苑內園景及其他座數的大廈。

雖然兩個單位同屬連天台特色戶，但上述3房單位並沒有室內私人樓梯前往天台，戶主需步行到單位外使用公家樓梯。

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